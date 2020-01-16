Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti - Son Dakika

Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik arabalarından birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti.

Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik arabalarından birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti.

Klasik arabalara olan ilgisi ile bilinen Bahçeli, 06 BJK 006 plaklı klasik aracını MHP'li vekil Karataş'a genel merkezin garajında teslim etti.

Karataş Bahçeli'nin hediyesini twitter hesabından, "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum." şeklinde duyurdu.

Mehmet Bülent Karataş, Karataş, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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