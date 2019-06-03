Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:34 Kaynak: AA
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı Volvo
marka 760 GLE klasik otomobiliyle Ankara
caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
Bahçeli, sanatçı Münir Nurettin Selçuk
'un seslendirdiği, "Aziz İstanbul
" eseri eşliğinde trafikte ilerlerken yanında Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker
de yer aldı.
Ankara caddelerinde Bahçeli'yi gören vatandaşlar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
Bahçeli de el sallayarak vatandaşlara karşılık verdi.
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