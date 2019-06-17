Son Dakika Haberleri: Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
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Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

31 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un 'Mahkumların Duası' şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü. Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Ankara, Politika
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