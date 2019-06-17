Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara
caddelerinde görüntülendi.
Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur
'un 'Mahkumların Duası' şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar
Bulvarı üzerinde sürdü. Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.
- Ankara
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