Son Dakika Haberleri: Bahçeli, klasik otomobille başkent sokaklarında
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Bahçeli, klasik otomobille başkent sokaklarında

39 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.

Bahçeli, klasik otomobille başkent sokaklarında, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.
Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bahçeli'nin klasik otomobiliyle gezmesi
-Vatandaşlara bozkurt işareti yapması
-Vatandaşlara el sallaması
-Tesbih ve yüzük detayı
-Fonda çalan türkü
Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:38 Kaynak: DHA
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