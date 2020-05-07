Bahçeli: Kontrollü hayat, bundan sonra yegane çözümdür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: Kontrollü hayat, bundan sonra yegane çözümdür - Son Dakika

Bahçeli: Kontrollü hayat, bundan sonra yegane çözümdür

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgından çıkış sürecinde 'yeni normal'in tesis ve temini için hükümetin görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bahçeli: Kontrollü hayat, bundan sonra yegane çözümdür, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgından çıkış sürecinde 'yeni normal'in tesis ve temini için hükümetin görevini yerine getirdiğini söyledi. Bahçeli, "Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. 'Bana bir şey olmaz' diyenler kendilerini düşünmüyorlarsa temas ettiği insanları düşünmek, dikkate almak mecburiyetindedir. Virüs her an her insanımıza bulaşabilecektir. Kontrollü hayat bundan sonra yegane çözümdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin bütün imkan ve irade ile direndiğini, insan ve toplum sağlığının muhafazası ve müdafaası amacıyla her türlü tedbirin zamanında, eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde devreye sokulduğunu kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin büyük bir musibetle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının artmasını içten içe dileyenler var. Ülkemizin salgına mağlup olmasını ümit ve özlemle bekleyen kifayetsiz muhterisler oldukça faal ve fazla. Ancak kötümser niyetlerin eninde sonunda kaybetmesi de mukadder. Kovid-19 salgınına karşı en büyük mukavemet ve muvaffakiyetimiz alınan tedbirlere milletimizin uyması ve muhtemel risklere karşı uyanık durmasıdır. Vatandaşlarımız fazilet ve feraset sahibidir. Ona buna kulak asmaz, onun bunun kışkırtmasına, kumpasına aldanmaz. İnanıyorum ki, fertlerinin birbiriyle ilgili kaygı taşımadığı, birbirinin hakkını ve hukukunu teslim ve telif etmediği toplum veya milletlerin ayakta kalma şansı yoktur. 'Ben' değil, 'biz' dedikten, hassas ve sorumlu hareket ettikten sonra felaketlerin taarruzunu bozguna uğratırız" dedi.

'KONTROLLÜ HAYAT YEGANE ÇÖZÜMDÜR'

Bahçeli, Türkiye'nin salgının arkasında değil önünde olduğuna işaret ederek, "Yeni normalin tesis ve temini maksadıyla hükümet canla, başla, samimiyetle, özveriyle, titizlikle görevini yerine getirmektedir. En küçük ihmal veya ihlal, Allah muhafaza tekrar başa dönmemize, ağır bedellere neden olabilecektir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı'nın tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. 'Bana bir şey olmaz' diyenler kendilerini düşünmüyorlarsa temas ettiği insanları düşünmek, dikkate almak mecburiyetindedir. Verilmiş emekleri heba edemeyiz. Bunca çaba ve çalışmayı silip atamayız. 'Bunaldım', 'bıktım', 'sıkıldım', 'yoruldum' bahaneleriyle kendimizi sokaklara bırakıp toplum sağlığını riske atamayız. Virüs her an her insanımıza bulaşabilecektir. Kontrollü hayat bundan sonra yegane çözümdür" ifadelerini kullandı.

'MASKE TAKMAK, SOSYAL MESAFE ELZEMDİR'

Bahçeli, Sağlık Bakanlığının gece gündüz çalıştığını, sağlık çalışanlarının fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgına engel olmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Kazanımlarımız boşa çıkarsa, 'aman sende' denirse, Türkiye vahim bir uçuruma savrulacaktır. Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimizi acıklı sonuçlara mahküm edecektir. Maske takmak şarttır, sosyal mesafe elzemdir. 'Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bitiyor' acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek felakete altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır. Bilhassa yazılı ve görsel medya yanlış algılara, yalan haberlere, yanıltıcı görüşlere yer ve fırsat vermemelidir. En güçlü olduğumuz an, bir bakıma en zayıf olduğumuz andır. Salgının kökünü kazıyıp hasretini çektiğimiz günlere ulaşabilmek için zamana ihtiyacımız vardır. Virüsün tehlikelerini hesap etmeden, bulaşıcılık özelliğini ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki, büyük bir vebaldir. 'Bana bir şey olmaz' diyenlere de, dilemeyiz ama, her an bir şey olması kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE BU BADİREDEN KURTULACAKTIR'

Bahçeli, evde kalmanın, solunum cihazına bağlı olarak hastanede yatmaktan çok daha iyi olduğuna dikkat çekerek, "Türk milleti nice saldırı ve suikastları göğüsledi, görünmez düşmanının salgınını da Allah'ın izniyle bertaraf edecektir. Bunun için bu zamana kadar ki şuurlu duruşunu korumalıdır. Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı aralayacaktır. Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar sadece avuçlarını yalayacaklardır. Türkiye Kovid-19 badiresinden kurtulacaktır. Yeter ki bir olalım, birlikte refleks gösterelim, hep beraber aynı safta toplanalım. Tedbir-temkin-tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:08 Kaynak: DHA


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