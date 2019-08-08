Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Korkulan tarihin tekerrürüdür bu amaçla da Türkiye durdurulmak istenmektedir"
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Bahçeli: "Korkulan tarihin tekerrürüdür bu amaçla da Türkiye durdurulmak istenmektedir"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -3-
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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