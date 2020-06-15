Bahçeli: " Libya meselesi gündemdeki sıcaklığını korurken, oturduğu koltuğa kara çalan Mustafa Akıncı 'nın milletimizin ruh köküyle taban tabana zıt politikaları ve Türkiye 'yi KKTC'den uzaklaştırma niyeti kabul olmayacak bir duaya amin demekten farksızdır." - ANKARA

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