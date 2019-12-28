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Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı...
6 saat önce
Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Bahçeli: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır."
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