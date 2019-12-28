Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı... - Son Dakika

Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı...

6 saat önce

Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır.

Bahçeli:

Bahçeli: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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