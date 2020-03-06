Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar... - Son Dakika

Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar...

6 saat önce

Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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