Bahçeli: Manisa depremi yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: Manisa depremi yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır - Son Dakika

Bahçeli: Manisa depremi yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır" dedi.

Bahçeli: Manisa depremi yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır. Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir" dedi.Bahçeli, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.


Kırkağaç, Elazığ, Deprem, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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