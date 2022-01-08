Bahçeli: "Maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ederek aşı konusuna hassasiyet göstermek akut bir mecburiyettir" - Son Dakika

16. dönem sertifika töreni
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören salonuna gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA
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