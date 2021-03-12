Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika

Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı

12.03.2021 17:40
Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı, System.String[]

Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andıMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yüzüncü yıl dönümünde, asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz milleti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif...

Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yüzüncü yıl dönümünde, asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz milleti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde coşku ve heyecan dalgası eşliğinde, bütün mebusların ayakta alkışlarıyla kabul ve tasdik edildiğini belirten Bahçeli, "Merhum Akif'in kaleminden dökülenler gerçekte Türk milletinin kalbinden geçenlerdi. Hamdullah Suphi Bey'in tok ve gür sesiyle okunan İstiklal Marşı'mız satırdan sadıra kıta kıta döküldü. Her mısrasında özlem vardı, iman vardı, Türk-İslam ruhunun mübarek ve müstesna hisleri hakimdi. Akif, Türk milletinin istiklal aşkını önce hissedip sonra yazdı. Akif, Milli Mücadele'nin temel taşlarındandı. O, yalnızca eserleriyle değil, bütün varlığıyla milletin, vatanın ve mukaddesatın hizmetkarıydı. Dahası Milli Mücadele'nin üniformasız neferi olarak esaretin hasmı, zilletin karşı cephesi, istiklalin de ahlak ve haysiyet kalemiydi. Öylesine bir ahlakla dolup taşmıştı ki, ona ahlak kahramanı demek yanlış olmayacaktır. Akif, 'Ben bir yüzlü ve bir sözlü olmayı her şeye tercih ederim' sözüyle sarsılmaz duruşunu, imanla karılmış ve şahsiyetle bezenmiş hayatını özetlemişti" ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZILMAYACAKTIR'Ersoy'un, kış aylarında giyecek bir paltosu bile olmamasına rağmen, İstiklal Marşı'nı yazmayı para almamak şartıyla kabul etttiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Fazilet, feraset ve fedakarlık onunla mündemiçti. Kalemi, Türk milletinin varlığıyla ve ebediyyen varoluş hedefiyle sivrilmiş ve serpilmişti. Akif, vatansever bir yürek, milletperver bir kükreyişti. Dört lisanı edebiyatıyla bilirdi, nitekim Türk olarak yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı, Türk olarak ruhunu teslim etti. Türk milleti ona şükran duydu, engin bir sevgi besledi, hafızasından hiç çıkarmadı. Akif'i yakından tanıyan M.Cemal Kuntay bir defasında şunları söylemişti; 'İlk tanıdığım zaman ona inanamadım. Bir insan bu kadar temiz olamazdı. Onun yanında insan kendi günahlarından muazdaripti.' Üstelik din/milliyet bağlamında İslamiyet ile Türkçülüğü de eklemleştirmişti. İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yüzüncü yıl dönümünde, asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz milleti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. 'Türk'e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem' diyen Akif'e, yakın arkadaşı Elmalılı Hamdi Yazır şöyle demişti: 'Türk'ü ikaz; Türk'ü i'la için ancak yazdın, yüce Türklük yaşadıkça yaşar elbet adın.' Elbette yaşayacak, elbette bir daha da İstiklal Marşı yazılmayacaktır."

ANKARA


Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Vatan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika


Son Dakika

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi         
19:52
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı         
19:33
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:03:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei