Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı
1 saat önce
Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında liderler, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması konusunda mesajlar verdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:52
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Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi