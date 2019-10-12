Son Dakika Haberleri: Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak
Son Dakika Güncel Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak

Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.

Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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