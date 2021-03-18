Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden aday gösterildi - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın koridorunu gezerek, gazetecilerle sohbet etmesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday gösterilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından basın koridorunu gezerek, gazetecilerle sohbet etti.
Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Kaynak: AA
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