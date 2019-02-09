Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Mhp 50 Yılda Başkalaşmadan Değişmeyi, Özünden Kopmadan Gelişmeyi Başarabilmiştir"

Bahçeli: "Mhp 50 Yılda Başkalaşmadan Değişmeyi, Özünden Kopmadan Gelişmeyi Başarabilmiştir"

5 dakika önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Bahçeli:
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -6-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:56 Kaynak: AA

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