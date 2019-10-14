Son Dakika Haberleri: Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı
Son Dakika Ekonomi Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.

Devlet Bahçeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:07 
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