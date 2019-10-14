Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:07
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