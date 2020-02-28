Bahçeli: "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak,... - Son Dakika

Bahçeli: "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak,...

6 saat önce

Bahçeli: "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.

Bahçeli:

Bahçeli: " MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır."

Hükümet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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