Bahçeli: MHP, hükümetin tekliflerine tam destek verecektir - Son Dakika

Bahçeli: MHP, hükümetin tekliflerine tam destek verecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesi ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur...

Bahçeli: MHP, hükümetin tekliflerine tam destek verecektir, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesi ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek, Türkeş'in kabrine su döküp, karanfil bıraktı. Bahçeli, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek tedavi görenlere şifa diledi. Devlet Bahçeli, üzüntülü bir Ramazan Bayramı geçirildiğini belirterek "Milletimiz bunun saygınlığı içerisinde salgının bir an önce ortadan kalkması için Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun talimatlarına uygun şekilde hareket ederek bunun en zararsız bir şekilde geçirilmesini sağlamak gayreti içerisindeler. O bakımından da milletimizin bu hassasiyetine çok teşekkür ediyorum, Allah çok kısa süre içinde bu salgından bütün insanlığı korumuş ve kurtarmış olur. Hüzünlüyüz; ama gelecekle ilgili de umutluyuz" diye konuştu.

'MHP, TAM DESTEK VERECEKTİR'

Bahçeli, partiler arası milletvekili transferi tartışmaları üzerine Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılabileceği yönündeki açıklaması hatırlatılarak, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmediği sorulması üzerine şöyle dedi:

"MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye'de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır. Koronavirüs salgınından sonra, bayram sonrasında Meclis'in açılması ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde gündeme gelebilecektir. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesi ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. İnşallah hayırlara vesile olur."


Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: MHP, hükümetin tekliflerine tam destek verecektir - Son Dakika

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