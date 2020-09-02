Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla... - Son Dakika

Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla...
Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir.
Bahçeli: MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir
MHP, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:59 - Kaynak: AA
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