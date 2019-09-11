Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve...
Son Dakika Politika Haber

Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve...

1 saat önce

Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak.

Bahçeli:

Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak."

AK Parti, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abd önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, deaş'ı bombaladı
ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]