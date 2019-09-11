Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve...
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Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Bahçeli: "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak."
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