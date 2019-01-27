Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım
'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bahçeli, ardından 4. Levent'teki MHP İl Başkanlığı binasına geçti.
Çiçeklerle karşılanan Bahçeli, burada TBMM Başkanvekili Celal Adan
, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün de aralarında bulunduğu partililerle bir araya geldi.
Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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