Son Dakika Haberleri: Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bahçeli, ardından 4. Levent'teki MHP İl Başkanlığı binasına geçti.

Çiçeklerle karşılanan Bahçeli, burada TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün de aralarında bulunduğu partililerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul, MHP, Güncel
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