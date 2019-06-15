Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir" - İSTANBUL
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Bahçeli: "MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir" - İSTANBUL

56 dakika önce

- Muhtarlarla Kahvaltı Programı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katıldı.

- Muhtarlarla Kahvaltı Programı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katıldı.
Bahçeli: MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:50 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Ataköy, Güncel
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