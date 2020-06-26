Bahçeli MHP milletvekilleri ile bir araya geldi - Son Dakika

MHP Genel Merkezi

MHP milletvekilleri toplantısı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri

Toplantıya katılan milletvekillerinin ateşlerinin ölçülmesi ve dezenfektan sıkılması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantı salonuna gelişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde MHP milletvekilleri ile bir araya geldi. MHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesi yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler dikkati çekti.