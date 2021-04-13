Bahçeli: "MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir."