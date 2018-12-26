Bahçeli: MHP Olarak Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Olan Operasyona Desteğimiz Tamdır (1)
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, gazete, televizyon ve ajansların Ankara
temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den ani çekilme kararıyla ilgili "ABD'nin ani kararının arkasında ve önünde ne var bilmiyorum ama tahmin edebilecek bir birikime de sahibiz. MHP olarak Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona desteğimiz tamdır. Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye
'nin bir diyalog kurmasından yana değilim" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:41 Kaynak: DHA
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