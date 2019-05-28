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Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu desteklemektedir

21 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi.

Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu desteklemektedir, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38 
Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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