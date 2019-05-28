Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu desteklemektedir
21 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi.
MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!