Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı - Son Dakika

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından birinciye sertifikasının verilmesi
Diğer dereceye girenlere sertifikaların verilmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi
Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen 16. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı
Kaynak: AA
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