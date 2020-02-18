Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir yandan sınır ötesinde, diğer yandan da sınır içinde kesintisiz ilerleyen ve kesin çizgilerle tayini yapılmış milli bir direniş halindedir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin yararına olacak her hayırlı adım ve atılımın yanında akılla ve sabırla yerlerini alacaklarını söyledi.

Hem dava aklı hem tarih aklı hem devlet ve millet aklının ihtiyaç ve iradesini tefrik edip gerektiği yerde tahkimini ve tevsikini yapacak kabiliyet ve karakterde olduklarını dile getiren Bahçeli, aklını kullanmayan kişi ya da toplumların geçmişle gelecek arasında bağ kuramayacağını, gönülden göze, duygudan duruşa, kuvveden de fiile geçemeyeceğini ifade etti. Bahçeli, "Siyaset bir akıl işidir, devlet yönetimi ise bundan mülhem akıl, adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Dünden bugüne Türk devlet felsefesinin dayandığı zamanlar üstü esasların özü bunlardır. Şurası da bir gerçektir ki karambole teslim olmuş toplumlar şarampole devrilmeye mahkumdur. Talihin ve tesadüflerin akıntısına kapılmış ülke ya da milletlerin tarihsel çıkarları, varlık hakları pamuk ipliğine bağlıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın nuruyla, adaletin şuuruyla mukabele ve müdahale etmenin başlıca görevleri olduğunu belirten Bahçeli, "Karanlık gecenin yarılması, kararmış emellerin yıkılması en başta ortak akıl, ortak irade, birlik ve beraberliğin ortak paydasıyla mümkündür. Her vicdan sahibi insanımız ağır sorunlarla muhatap olduğumuzu teyit edecektir. Ancak hiçbir sorun altında ezileceğimiz kadar telafisiz değildir. Dağ ne kadar yüce olsa da mutlaka üstünden geçecek bir yol vardır. O yol ki aziz milletimizi feraha, selamete ve esenliğe birlik, beraberlik tılsımıyla taşıyacaktır." sözlerini sarf etti.

"Türk devleti hainlerin ensesindedir"

Türkiye'nin çok cepheli, çok etkili, çok yönlü bir mücadelenin tam ortasında olduğuna dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yalın gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına, samimiyet yoksunluğuna açık bir işarettir.

Sürdürülen mücadele bekamızla doğrudan ilgili, bunun yanında da milli birlik ve bağımsızlığımızla da yakından ilişkilidir. Türkiye bir yandan sınır ötesinde, diğer yandan da sınır içinde kesintisiz ilerleyen ve kesin çizgilerle tayini yapılmış milli bir direniş halindedir. Pençe, Kıran, Kapan operasyonları terörün belini kırmakla kalmamış, Türk devletinin kararlılık ve kudretini hainlere demir yumrukla göstermiştir. En son örneği 14 Şubat günü Van'da görüldüğü üzere, teröristler HDP'li iş birlikçi milletvekillerinin araçlarına binip propaganda faaliyetlerine cüret etseler de cesaret timsali güvenlik görevlilerimiz bunlara hadlerini bildirmektedir. 'Beyaz Toros devrede' diyen PKK destekçilerinin artık ne yatacak ne de sığınacak yerleri kalmıştır. Çünkü Türk devleti hainlerin ensesindedir."

(Sürecek)