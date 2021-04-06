Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

06.04.2021 11:05
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir yılı aşan süredir beşeriyetin vahim bir salgının pençesinde adeta kıvrandığını, Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

"Maalesef Kovid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayısında tedirgin edici bir artış gözlenmektedir." diyen Bahçeli, mutasyonlu virüsün bulaşma hızının endişeleri günbegün kamçıladığını söyledi.

Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu olumsuz tesirleri en aza indirmek, hazmedilebilir seviyelere çekmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Sürece destek vermek, arkasında durmak, vatan sevgisiyle mücehhez her insanımızın başlıca sorumluluğudur. Maskeyi kola değil ağza takmak, sosyal mesafeyi beklenen ölçülerde tutmak, hijyen ve temizlik şartlarına titizlikle uymak virüsle savaşta en önemli kozumuzdur." ifadesini kullandı.

Aşılama çalışmalarının memnuniyet verici düzeylerde olduğunu, bu çerçevede disiplinli, sistemli ve şeffaf bir sürecin ilerleme kaydettiğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya genelinde hala Kovid-19'un tedavisinde kullanılan aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken, Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Hatta yerli aşı üretimi konusunda ümit verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bilinmelidir ki, virüs bizim irademizden daha güçlü değildir. Brezilya'da günde 3 bin kişinin öldüğü düşünüldüğünde, Türkiye'mizin hastalığa karşı nasıl dirençli olduğu, nasıl mücadele ettiği nesnel gerçeklerle ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki, güç birliği yaparak, inanç birliği yaparak, kurallara harfiyen uyarak musallat olan musibeti Allah'ın izniyle yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz. Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar virüsle birebir mücadele eden cesur yüreklere hem minnet duyuyor hem de fedakarlıklarını takdir ve tebrik ediyoruz. Bugünleri aşacağız, virüse asla teslim olmayacağız. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapılmayacağız."

Bahçeli, özellikle Kovid-19'u kutuplaşma malzemesi yapıp karamsarlık ve kuşku aşılamak için sürekli faal halde bulunan zillet lobisine Türk milletinin prim vermeyeceğini, bu siyaset kalpazanlarına aldırış etmeyeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içinde, insanüstü emek sarf eden sağlık çalışanlarımız neyi eksik bırakmış, neleri ihmal etmiş, hangi müdahalelerde gecikmişlerdir? Türkiye'yi kötü göstermek için fırsatçılık yapan, ahlaksızca ganimet avcılığına soyunan siyaset virüslerini, sorarım sizlere, kul affeder mi, millet hoşgörür mü, Allah bağışlar mı? Neredeyse Türkiye'nin hastalıktan kırılmasını, siyasi ve ekonomik kaosa düşmesini, demokrasi dışına sapmasını heyecanla bekleyen, mesela CHP'nin, mesela İP'in, mesela HDP'nin ülke ve insan sevgisinden bahsedecek sütü ve lokması helal tek bir kişi var mıdır? Dertte yoklar, tasada yoklar, çilede yoklar, sıkıntıda yoklar ama sıra istismara geldi mi, sırayı iftira yarışı aldı mı, bunların teker teker gizlendikleri deliklerinden çıktığını herkes görmekte ve bilmektedir. Biz, öylesine adil ve müşfik bir vicdana sahibiz ki, Kovid-19'u polemik konusu yapıp silah gibi kullananlara bile sağlık, sıhhat ve selamet dilemekten tereddüt etmedik, etmeyiz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Çünkü biz onlar gibi olmayacağız. Onlar gibi küçülmeyeceğiz. Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir."

Karanlıktan aydınlığa taş fırlatıp, "Virüs döneminden iktidar devşirir miyim?" diye kirli hesap yapanların mahcup ve mağlup olacağı günlerin çok uzak olmadığını belirten Bahçeli, "Adımız bir olduğu kadar acımız birdir. Acımız bir olduğu kadar sevincimiz birdir. Sevincimiz birse sevgimiz bindir. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz büyük bir ülke olan Türkiye'yiz. Ortak hassasiyetlerde bir araya gelemeyenlerin aidiyet bunalımıyla malul, ahlak kriziyle mahut, akıl tutulmasıyla mahkum olduklarını her ortamda söyleyeceğiz, bunların pis tezgahlarını başlarına geçireceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek üstün başarılar dileyen Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, biz hepsinin yanındayız. Biz Türkiye'mizin safındayız. Biz sağlıklı günlere ulaşmanın hedefindeyiz. Tefrikaya kulağımız kapalı, tezvirata sırtımız dönüktür. Siyasi işportacıların oyunlarını mutlaka bozacağız. İnanırsak yaparız, yaparsak geleceğimizi perdelemek için kuyruğa girenleri aramızdan söküp atarız. Duanın iffetine güveniyoruz, bilimin itibarına ümit bağlıyoruz, tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağını düşünüyoruz. Her gecenin bir sabahı vardır ve o sabah yaklaşmıştır. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Başaracağız, bir musibetten bin hayrın çıkacağını hep birlikte görüp yaşayacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Siyaset, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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