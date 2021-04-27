Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

27.04.2021 11:09
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin esas itibarıyla çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olduğunu belirterek, Türkiye'nin bunun hakkını her saha ve zeminde kahramanca verdiğini kaydetti.

"Yalnızca seri katillerle değil, aynı zamanda onları kiralayan, kullanan, bölgesel çıkarları uğruna silah, eğitim, mali ve lojistik destek sağlayan ülkelerle de kıran kırana bir mücadele sürmektedir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Artık kiminle mücadele halinde olduğumuzun tanım ve tarifini net bir şekilde yapmak lazımdır. Demem odur ki, terörle mücadelenin asıl ve arkada duran şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak şarttır. Çünkü bir yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları iyice sabırları taşırmıştır. Dost ve müttefik sandığımız, hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu ülkelerin asıl gayesi, asıl gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. PKK/YPG cinayet ve ihanet kuklasıdır, kuklacılar ise perdenin arkasında saf saf toplanan karanlık ve kahrolası emperyalist kumpasçılardır.

Eski dönemlerde bir terzi makasında şunlar yazıyormuş: 'Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla da düşman olma.'

Bize dost diye seslenen, ama postumuza saman doldurmak için fırsat kollayan mihrakları biliyoruz, tanıyoruz.

Saf değiliz, şuursuz değiliz, bakar kör hiç değiliz. Kim kiminle yürüyor açıklıkla görüyoruz. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin, nihayetinde devletler arasında bu çerçevede kalıcılık ve süreklilik olmayacağının bilincindeyiz. Buna karşılık bizim değişmez inancımız ise şudur: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Muhtaç olduğumuz tek bir kudret varsa o da damarlarımızdaki asil kandır."

Bahçeli, içimizdeki münferit anlaşmazlıkları, müzmin ihtilafları, müessif uzlaşmazlıkları topluca düğümleyip tek nefes olabilirsek Türk milletini ve Türkiye'yi hiç kimsenin tutamayacağını vurguladı. Böylesi milli ve manevi bir gücün üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olamayacağını ifade eden Bahçeli, "Türkiye düşmanlarının korkusu budur, kaygısı bundandır."

Bahçeli, yurt içinde ve yurt dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulduğunu işaret ederek, 24 Nisan'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kamplarının havadan ve karadan ateş altına alındığını söyledi.

İlk önce, ateş destek vasıtalarıyla sınır ötesinde mıntıka temizliği yapıldığını, Kandil bölgesinde belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarınca hava akını düzenlendiğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Karadan sızan, ayrıca hava hücum harekatıyla hedef bölgeye intikal eden komandolarımız Allah nazarlardan esirgesin, tespit ettikleri teröristlerle birlikte, sığınak, barınak ve mühimmatları birer birer imha etmişledir. Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla hainler korkuya kapılmışlar, kaçacak ve saklanacak delik aramışlardır.

Ancak korkunun ve kaçmanın ecele faydası yoktur. Ara-bul-yok et parolasıyla hainlerin kanlı defteri Allah'ın izniyle dürülecektir. Bu canilerin kökü kuruyasıya kadar mücadeleden dönüş yoktur.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyorum. Operasyona katılan evlatlarımızın alınlarından öpüyorum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve bütün kahraman askerlerimizi kutluyorum. Rabbim gazalarını mübarek etsin. Hepsinin yanındayız, hepsinin arkasındayız, hepsine dua ediyoruz."

Terörle mücadele esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de şifa dileyen Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi.

Terör örgütlerinin bu topraklardan ve mücavir bölgelerden sökülüp atılması için milletin desteğinin, kahramanların inancının ve devletin iradesinin tam, eksiksiz bulunduğunu belirten Bahçeli, kanı, gözyaşını, yıkımı, hıyanet ve melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmanın, barış ve huzura hizmet, hakka ve hukuka hürmet olduğunu söyledi.

(Sürecek)

DOST Partisi, Türkiye, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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