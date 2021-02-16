Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

16.02.2021 12:27
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır." dedi

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun bölücülükle ve PKK terör örgütüyle yüzleşmek, hesaplaşmak, bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmak zorunda olduğunu ifade etti.

Gara'da yaşanan barbarlığın "bir kırılma anı" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde, terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak, öfkemiz sönmeyecektir. Herkes tarafını ve tercihi yapmak mecburiyetindedir. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir." dedi.

"Dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM'de kaybetmeye, TBMM'de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazeti Kandil ve İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; dualarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir cuma günü açılan Gazi Meclis olamaz, olmamalıdır. Ordular kurup ordular yöneten, Milli Mücadele'den yüz akıyla çıkıp Cumhuriyet'i ilan eden bu kutlu çatı altında düşmana methiyeler düzen suçluların ne işi vardır? Gara'da, savunmasız evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle, tasmaları Kandil tarafından tutulan günahkar müptezellerle aynı yerde nasıl bulunacağız? Hak mıdır bu? Reva mıdır bu? Adalet midir bu? Eğer onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa sorarım sizlere bizim yaptığımız nedir? Onlar siyaset yapıyorsa bizim yaptığımıza ne demek lazımdır?"

-"Be hey milletvekili müsveddesi..."

Gara vahşetiyle ilgili bir HDP milletvekilinin "Biz 'barış' dedikçe saldırdılar. Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Savaş tezkerelerine 'evet' diyenler şimdi ağıt yakıyor" dediğini aktaran Bahçeli, "Be hey milletvekili müsveddesi, siz kimsiniz? Saldıran kim? Neyin barışından bahsediyorsun? Esir kampı nerede? Esir ne demek? Türkiye'nin kendi evlatlarını bombaladığını nasıl söyleyebildin? Hiç mi vicdan yok sende? Hiç mi insan sevgisi kalmadı yüreğinde? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bu kadarda mı esfele safilinliğe talip oldunuz?" tepkisini gösterdi.

Bir başka HDP milletvekilinin "Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı, ölümle çözüm olmaz, insanlarımızı yaşatmalıyız." şeklinde namert ifadeleri kamuoyuyla paylaştığını belirten Devlet Bahçeli, "Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? Hangi insanı yaşatalım diyor? Özne kim ya da kimlerdir? Çözüm olarak görülen nedir? HDP'li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan; hadi bunu geçtik, insanlık namına eleştiren cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben duymadım, duyacağımı da hiç zannetmem. HDP Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklaması ise tam bir ikiyüzlülük, çirkeflik ve suçluluk telaşıdır. Bunların 'insan' dedikleri teröristtir, ayak takımıdır, emperyalizmin uşaklarıdır, katildir, canidir, haindir. Elbette imhaları vaciptir. Hala suya sabuna dokunmayan, gevşek ve her yere çekilen beyanatlarla milletimizin sabrını test etmenin hesabını yapıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağı; PKK'nın Mekap'ı çıkarıp kundura giymiş hali olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yani HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin ipi ve iradesi Kandil'dedir." diye konuştu.

"Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir?" sorusunu yönelten Bahçeli, "HDP kapatılmadan, PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir demokrat var mıdır? Gara katliamıyla ilgili Türkiye'yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis'ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. ve bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır." dedi.

-"MHP tarihi müracaatını yerine getirecektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, "kes kopyala yapıştır" türünden taziye mesajı yayımlayan CHP'li yöneticilerin PKK'yı açıkça, dosdoğru biçimde ve ismini zikrederek lanetlemediğini dile getiren Bahçeli, "PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleriyle melanet terör saldırısını kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar ama şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. Böylelikle dostlar birbirlerini yalnızca alışverişte görürken, alınganlık gösteren, darılan, kırılan veya küsen de akıllarınca olmayacaktır. Hesap budur, plan budur, danışıklı dövüş açıklamalar buna hizmettir." diye konuştu. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP yönetimine sesleniyorum: Gara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayrimeşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir. Korkmayın, çekinmeyin, HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK'ya 'katil, eşkıya, terörist' demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. Fakat arkadan dolanarak, kapı kapı dolaşarak ne kızı vereyim ne de dünürü küstüreyim havasındaysanız biliniz ki ya nal toplarsınız ya da yal paklarsınız. Türk milleti böylesi bayat numaraları yutmaz. Ucuz etin yahnisinin yavan olacağını gayet iyi bilir. CHP'yle birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar, merak içindeyiz, Gara'ya ne diyorsunuz? Bakıyorum da hiç gıgınız çıkmıyor, ortalıkta görünmüyorsunuz. Hiçbir zaman unutulmayacak Gara katliamına Boğaz'ın iki yanına yuvalanmış kaymak tabaka, ayrıcalıklı kesim, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum, nasıl, manzara güzel mi oralarda? Martılar uçuşuyor mu ortamlarınızda? Boğaz'a bakıp bakıp demlenirken insan hakları ve özgürlük edebiyatını da meze yapıyor musunuz?

Salgından dolayı yaşanan ekonomik zorlukları siyasi faturaya tahvil etmek için fellik fellik ortalıkta gezen, partimizde görev yaparken tek bir esnafın dahi elini sıkmadan duvar diplerinden gidip gelen İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hala hevesinde midir? Önemle altı çizilmesi gereken bir husus vardır: PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ayıp ve skandal bir yanlıştır. Türk milletinin asil ve onurlu mensubu olan Kürt kökenli kardeşlerim, kalleşliğe onay vermez, ihanete olur vermez, evlatlarını dağa sürükleyen canilere tamam demez, devletine ve milletine cephe alan vampirlere asla dayanak olmaz. HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, PKK'nın suç ortağı, hıyanet temsilciliğidir. HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. ve tarih önünde yapmak durumundadır. İP'in başkanı, HDP'nin kapatılması konusunda avam bir dil kullanarak üçkağıt yapıldığını iddia etmiş. Üslubu beyan, ayniyle insandır."

Mimin üçkağıt yaptığını, kimin sinsi sinsi siyasi film setlerinde figüranlığa özendiğini geçmiş tecrübelerine istinaden iyi bildiklerini anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İP'in başkanı, HDP'yi 'Kürt siyasi hareketi' olarak değerlendiriyor. Kapatılmasının da kendileriyle alakalı olmadığını söylüyor. Öyle ya, ittifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? Birbirlerinin tavuğuna hiç kış der mi? Bu şahıs, cehaletine yanmıyor da, bize ne yapacağımızı anlatıyor. Hiç merak buyurulmasın, CHP ile İP rahat olsunlar, olacaklar da zorlarına gitmesin. Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP, Siyasi Partiler Kanunun 100'üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir."

(Sürecek)

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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