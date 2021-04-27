Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

27.04.2021 11:37
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadığını belirtti.

Adil, adaletli, hakkaniyetli, kalıcı ve eşitlik ilkesine dayalı bir çözüm isteniyorsa yegane çarenin bu olduğunu dile getiren Bahçeli, "KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesinin, ayıplı bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hayasızca eleştirmesinin uyuyan Komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işareti" olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Nereye ve kimlerin bataklığına aktığı az çok belli olan bu ahmağın, Sayın Tatar'a yönelik 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacak' açıklaması tam manasıyla EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar papağan değildir, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını milli hassasiyetlere muvafık şekilde savunan cesur bir yürektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs'ı ayak oyunlarıyla Rumların üzerine geçirmek için elinden geleni ardına koymayan Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfatın Rum Palikaryalığı" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Rum'un tasmasını başına geçiren vatansızların tahrik ve tertiplerine aldanacak yoktur." diye konuştu.

"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır"

Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın sonunda lobilerin oyuncağı, diasporanın tutsağı olduğunu 24 Nisan günü tarih cinayeti işleyerek, yalana sımsıkı sarılarak ispat ettiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, Biden'in 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklamasının tarihe kara bir leke gibi düştüğünü, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlediğini söyledi.

"Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'in sözde soykırım beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa, bir vahşete imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili olmadık.

Soykırım çetelesi tutanlar gerçekten medenilerse, kendi bastıkları zalim ayak izlerine, kendi kazdıkları kan ve dehşet çukurlarına dikkatle bakmaları, eğer yürekleri yetiyorsa bununla ilgili nedamet göstermeleri samimi tavsiyemdir.

Biden, 24 Nisan tarihli yazılı açıklamasının iki yerinde soykırımdan bahsetmiş, 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir. Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış, bir de 'Konstantinopolis' ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir isimlendirmeyle anılan bölge veya bir şehir yoktur. Bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

Okyanus ötesinden bakınca nasıl gördüklerinin, neyi görmek istediklerinin bizim nazarımızda bit kadar değeri olmayacaktır. Konstantinopolis sayfası 568 yıl önce kapanmıştır. Sözgelimi, tarihi geriye sarıp 1453 şartlarına dönsek bile dünyayı titreten, gemileri karadan yürüten, toplarla kalın surları döven mutlak ve muzaffer bir Türk varlığını sadece beşeriyet değil, mahlukat bile tasdik ve teyit edecektir. ABD yönetimine soruyorum, peki siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Avrupa'dan kaçanlar veya sonu belirsiz bir maceraya atılıp okyanusları aşanlar bile o tarihlerde henüz ortalıkta görülmüyordu. Şu anda yaşadığınız coğrafyanın asıl sahipleri, hatta derilerinin renginden dolayı katlettiğiniz milyonlarca insan mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ediyorlardı.

Bay Başkan, Beyaz Saray'da Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak ve şunu aklından çıkarma ki Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz. Kısacık melez tarihinizde nice rezaletlere imza atan ülke olduğunuzu hatırlayarak, gerçeklerle yüzleşmeniz bizatihi sizi onurlandıracaktır. Dünyada güçlünün hukuku değil, hukukun gücü hakimdir. İnsanlık onuru, insanlığın ortak mirası ABD'den katbekat büyüktür."

(Sürecek)

Soykırım, Türk, TBMM, tat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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