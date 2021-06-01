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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

01.06.2021 11:56
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür.

MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok değil, 2020'nin farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ne olduğunu, nereye kaybolduğunu; bir yıl içinde neyin değiştiğini sordu.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık mahfillerin siparişidir? FETÖ'cülerin 6 aylık süre içinde Kılıçdaroğlu'nun iktidarını dillendirmeleri, birdenbire mayısın ilk haftasından itibaren hükümet üyelerini hedefine alan iftira kampanyaları, erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır." diye konuştu.

ABD'nin, bazı Körfez ülkeleriyle hain bir senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddiaların havalarda uçuştuğunu belirten Bahçeli "Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e kadar Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı, bölgesel yükselişinin önünü kesmeyi amaçlayan ülkelerin örtülü operasyonları, asimetrik tahrikleri anlaşıldığı kadarıyla şiddet ve yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, 15 Temmuz gecesi Türkiye aleyhine düşmanca bağlantıları bilinen ülkelerin, zillete yatırım yaptıklarıyla ilgili şüphelerin, bir vehmin sonucu değil, tedbirli ve teyakkuz içinde olunmasını gerektiren vaki bir tespitin izharı olduğunu belirtti.

"Oyun büyük, sinsi, karanlıktır"

"Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür." ifadesini kullanan Bahçeli, Türk milletinin, böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyeceğini bildirdi. Bahçeli, Türkiye'nin büyümesini, yeni hükümet sistemiyle derlenip toparlanmasını çekemeyenlerin paslı değirmenine su taşıyanların vebal altında olduğunu dile getirdi.

Oyunun, büyük, sinsi ve karanlık olduğuna işaret eden Bahçeli, "CHP yönetiminin makam ve koltuk uğruna Türkiye'nin karşısına geçmesi, husumet cephesine kurşun askerlik hevesi, sorarım sizlere zillet değildir de nedir?" sorusunu yöneltti.

-"Zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, bir an önce seçime gidilmesini istediğini anımsatarak, "Belli ki acelesi var, belli ki aldığı talimatın süresi dolduğundan telaş içinde. Daha da çirkefleşerek 'milletten korkulur mu?' diye soruyor. Asıl korkanın, asıl demokrasi kaçakçısının, asıl milli irade kalpazanın bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor. Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu, Anayasa ile ilgili referandum yerine, seçimlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili referandumdan bahsediyor. Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, yine yalan makinesi olmakla kalmıyor, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda CHP yönetimine siyasi propaganda üretimini kimin yaptığı, söylem ve eylem sınırını hangi suçluların belirlediğinin herkesçe bilindiğini ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu masal atlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın CHP'ye, boyalı medyaya, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini, bunları kafese nasıl yerleştirdiğini bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmamıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki, hamama götürseniz kurna beğenmezler, düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayaküstünde kırk yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla heveslenme, fazla celallenme, fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından sakın çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. İP'in başkanıyla birlikte emperyalizmin reklam yüzü olmaya özenme, Türk milletini ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışma. Cumhurun ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi nettir, nitekim Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra da seyret; milletin zilletle göreceği demokratik hesaba şunun şurasında 2 yıl 24 günlük süre vardır.

CHP yönetimine tavsiyem, ekin tohumun hasını, çekmeyin yiyecek yasını. 'Mutfakta yangın var' deyip durmayın, yanan sizin iradenizdir, yangın yerine dönen sizin imtiyazlı ve izansız siyasetinizdir. Kaldı ki 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin vahim fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.

Elbette şu gerçeğin farkındayız, kafasının içi şeytanlaşmış insanlara doğruyu anlatmak, doğruyu göstermek suyun üstünde yürümek, yüzerken terlemek gibidir. Olsun varsın, biz yürümeye de varız, terlemeye de hazırız, çünkü yanlışa teslim edilecek, zillete rehin ettirilecek bir ülkemiz, bir vatanımız, bir milletimiz, bir geleceğimiz asla yoktur. 'Var' diyenlerin alınlarını karışlarız, pejmürde yakalarından tutarız, sorulacak hesabı da mahşere bırakmayız."

(Sürecek)

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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