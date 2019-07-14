Bahçeli: "MHP varsa gelecek aydınlıktır"
1 saat önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:10 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
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