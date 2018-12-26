Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Mhp ve AK Parti 51 İlde Kendi Adaylarını Çıkaracaktır"

Bahçeli: "Mhp ve AK Parti 51 İlde Kendi Adaylarını Çıkaracaktır"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Ankara, Devlet Bahçeli, Güncel
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