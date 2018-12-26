Bahçeli: "Mhp ve AK Parti 51 İlde Kendi Adaylarını Çıkaracaktır"
1 saat önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara
temsilcileriyle bir araya geldi. (6)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: AA
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