Bahçeli: MHP'ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya Sol Partisi'nden Federal Hükümet'e MHP ile ilgili verilen soru önergesi hakkında, "Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP'ye faşist diyen ağız, kirli ve zırva bir ağızdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. MHP'ye yönelik karanlık söylemlerin bazı çevreler tarafından sürekli ortaya atıldığını belirten Bahçeli, "Gün geçmiyor ki partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor. Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muhasım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontrolünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki oyunları tutmayacak, planları A'dan Z'ye bozulacak" ifadelerini kullandı.

'SIRTLANIN AV KAYGISINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR'Alman Sol Partisi'nden hükümete, MHP'ye yönelik bir önerge verildiğini bildiren Bahçeli, "Almanya'da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet'e; Türkiye'deki iktidar yapısı içinde MHP'nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP'ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Partisi'nin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir. Federal Hükümet, Sol Parti'nin sorusuna cevaben; 'MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini' söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye'yle paylaşması şeref konusudur" açıklamasında bulundu.'MHP'YE FAŞİST DİYEN TÜRKLÜĞÜN VE TÜRKİYE'NİN YEMİNLİ HASMIDIR'Almanya'nın PKK ve FETÖ mensuplarını bağrına bastığını ifade eden MHP lideri Bahçeli, açıklamasının devamında şunlara değindi: "15 Temmuz öncesi PKK'lı canileri, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle 'den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir. Almanya'da MHP'yi haksızca ve hayasızca masaya yatırıp sorgulamaya cüret edenler, onurlu ve omurgalı iseler; hainleri, haşhaşileri, darbecileri nasıl barındırdıklarını, nasıl muhafaza ettiklerini, hangi imkanları sunduklarını açıklamaları insanlığa karşı görevleridir. 15 Temmuz öncesi FETÖ'cüler devlete sızarken Alman Sol Partisi veya iktidardaki Merkel acaba ne düşünüyordu? PKK'lı teröristleri Berlin sokaklarında gezdirirken, mali ve lojistik destek sağlarken faşistin, zalimin önde gideni olduklarını biliyorlar mıydı? Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç kimse 'boşa atıp dolu tutar mıyım' diye heveslenmemelidir. MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır.""Bize göre cevabı aranması gereken asıl soru şudur: FETÖ'cülerin ve PKK'lıların Almanya siyasetindeki etki, gücü, yuvalandıkları kilit makamlar, elde ettikleri stratejik noktalar nelerdir? Almanya bizim iç işlerimize musallat olma gereğini niye duymaktadır?" diyen Bahçeli, Alman Sol Partisi'nin Kandil ve Pensilvanya'yla bağının içerik ve istikameti hakkında doyurucu bir açıklamanın ne zaman yapılacağını sordu. Ardından da söz konusu partinin durduğu ve konumlandığı yerin çukur olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın baktığı, durduğu yer ve varacağı hedefin ise belli olduğunu vurguladı.'HİTLER PROFİLİNDEN DEMOKRASİ KAHRAMANI ÇIKARMAYA UĞRAŞMAK KADAR HEZEYAN VE HEZİMET BİR NİYETTİR'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda makam, koltuk ve siyasi çıkar hesapları olmadığını belirterek, "MHP, Cumhur İttifakı'nın iki ana unsurundan birisidir. Türkiye'yi kimin yönettiği de ortadadır. Tekraren ifade ediyorum ki bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır. Alman usulüyle yol alan çarpık zihniyetlerin Türk usulüne kafa yormaları Hitler profilinden demokrasi kahramanı çıkarmak için uğraşmak kadar hezeyan ve hezimet bir niyettir. Alman Sol Parti'nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı yanlıştır" dedi.