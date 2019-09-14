Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "MHP'ye güvendiniz, bizler de güveninizi boşa çıkarmayacağız"
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Bahçeli: "MHP'ye güvendiniz, bizler de güveninizi boşa çıkarmayacağız"

6 dakika önce

Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli:

Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti. (1)

Devlet Bahçeli, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:23 Kaynak: AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt'ta
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