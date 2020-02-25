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Bahçeli: "MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez" - TBMM
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:26 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)
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