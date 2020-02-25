Bahçeli: "MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez" - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez' - TBMM - Son Dakika

Bahçeli: "MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez" - TBMM

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)

Bahçeli: MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez - TBMM

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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