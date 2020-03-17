Bahçeli: "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek... - Son Dakika

Bahçeli: "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek...

6 saat önce

Bahçeli: "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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