Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
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Bahçeli: "Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. (4)
Bahçeli: " (İstanbul seçimi) Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır."
Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Güncel
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