Bahçeli: "(Millet İttifakı) Yanlarına Bölücü Ortakları Hdp'yi Almışlar"
1 saat önce
- MHP'nin Manisa mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
- MHP
'nin Manisa
mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı
'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
(2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP
'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye
'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:47 Kaynak: AA
Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var
Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi