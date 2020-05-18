Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi...
Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür.
Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:29 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi... - Son Dakika
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