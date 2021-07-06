Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın siyaset koruluğu olanlara sessiz kalamayacaklarını dile getirdi.

"İP'in Başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış, yine mayası ve meşrebine uygun bir değerlendirme yapmış." diyen Bahçeli, "Nifakla perçinlenmiş gezmelerinden vakit buldukça aklının dibini döken İP Başkanı, bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan, HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? İP'in, HDP'nin dibinde ne işi vardır?" diye sordu.

CHP'nin "küçük beslemesi haline dönüşen" bu parti yönetiminin, HDP'ye sevimli görünme çabasının siyasi münafıklık, siyasi madrabazlık olduğunu ifade eden Bahçeli, "İP Başkanı'nın öylesine bozuk ve buhranlı bir dili söz konusudur ki ya ne dediğini kulağı duymuyor ya da duyduğunu aklı almıyor. Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'toptan Kürtlere terörist' dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi, halkı kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir. Bu küstah ve hayasız üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiş, havalara uçurmuştur. Aynı üslup PKK'nın ve FETÖ'nün de üslubudur." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı'nın, bu iddiasını ispat etmek zorunda olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimize hiçbir devlet veya hükümet yetkilisinin en küçük incitici, en ufak kırıcı bir ithamı olmamış, olması akıllara dahi gelmemiştir." diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Geçmişte MHP'yi iftiralarla yaralamaya ve tarihi hüviyetine kara çalmaya azmeden bu müfteriye teröristin kim olduğunu bizzat Kürt kökenli kardeşlerim Allah'ın izniyle öğretecektir. Kandil ve Pensilvanya arasında ipten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Kürt'ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Zira terörün inancı, yöresi, etnik kökeni, mezhebi, ahlaki bahanesi olmaz, olmayacaktır. Terörist PKK'dır, KCK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir.

Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleriyle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, 'var' diyen çıkarsa biliniz ki vatan hainidir. Terör bir insanlık suçudur. İP'in Başkanı Kürt kökenli kardeşlerimden kesinlikle özür dilemek mecburiyetindedir. Aksi halde bozguncu, fitneci, millet düşmanı olarak ilanihaye anılacak, alnına çalınan kara leke ömrü boyunca çıkmayacaktır. Kürtlerle terörü özdeş görmek korkunç bir bühtan, affı imkansız bir cinayettir. Akıl yönünden de ahlak yönünden de iflas edenler tek kelimeyle püsküllü beladır. Bu millet öyle bir asalete haizdir ki, gölgesinde oturduğu yaprağın bile incinmesine tahammül etmemiştir. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kaybetmiş bir siyasetçinin ve siyasi partinin milli hassasiyetleri bırakınız anlatmasını, anlaması dahi mümkün değildir."

Soylu'ya destek

Ezkaza Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1,5 asırlık projesi olan Kürdistan'ın kurulması için her şeyin tamamlanmış, ihanet kıvama gelmiş olacağını belirten Bahçeli, tehdidin bu denli ağır, tezgahın bu kadar sinsi olduğunu, Türk milletinin bunu asla kabul edemeyeceğini ifade etti.

"Zillet ittifakının ana paydaşlarının, HDP'yi dost görüp sahiplendikleri kadar terörle mücadele eden kahramanları sahiplenecek milli dirayeti gösteremediklerini" söyleyen Bahçeli, bunun utanç duyulacak bir kırılma ve zaaf olduğunu belirtti.

Bahçeli, Mehmetçiğe sahip çıktıkları gibi, hükümete, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına, koruculara da sonuna kadar sahip çıkma kararlılığında olduklarını belirterek, "Alayının bir adım arkasındayız, dönersek de namerdiz." ifadesini kullandı. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındadır. Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir. Geçin bunları geçin, terörle mücadeleyi dağda taşta, sınır içinde sınır ötesinde cesaretle yürüten bir hükümeti, bir bakanı, topyekun tüm güvenlik güçlerimizi 'ama, ancak, fakat' demeden ön şartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur, tahammülümüz yoktur, mücadele kararlılığımız ise ziyadesiyle çoktur. Biz MHP'yiz, Cumhur İttifakı'yız. ya birlikten beraberlikten yana olacağız, ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz, ya da ağır bir yıkımı göze alacağız.

MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz Türk milletinden tarafız. Biz milli kimlikten yanayız. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmaya davet ediyorum. Bu davet huzura davettir. Bu davet 2023'ün Lider Ülke Türkiye'sine davettir."

(Bitti)