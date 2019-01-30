Bahçeli: "Milliyetçi Camia Bütün Kurum ve Kuruluşlarıyla Sayın Özhaseki'nin Etrafında Kenetleşerek...
2 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi...
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.(3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:17 Kaynak: AA
Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı
Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu