Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya... - Son Dakika

Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya...
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir.
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:47 Kaynak: İHA
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