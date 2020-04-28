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Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın malum ve gündeme gelen, aynı...
6 saat önce
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir.
Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:00 Kaynak: İHA
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