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Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye...
6 saat önce
Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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