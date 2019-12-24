Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Son Dakika

Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye...

6 saat önce

Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur.

Bahçeli:

Bahçeli: " Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu
Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:43 MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış - Son Dakika Haber
19:41 Tartışığı şahsı sırtından bıçakladı - Son Dakika Haber
19:40 Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı - Son Dakika Haber
19:39 Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Son Dakika Haber
19:39 Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika Haber
18:41 Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]