MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'asgari ücret' değerlendirmesi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücretin geldiği aşamanın yüreklere su serptiğini belirterek, "Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2022 asgari ücreti ile ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, "Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Bahçeli, "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Asgari ücret; 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek' ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama, yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklediklerinin altını çizen Genel Başkan Bahçeli, "Ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz. İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)